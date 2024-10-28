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Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı

Siirt'te 15 ayrı suç kaydı olan ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.

Kaynak: DHA
Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı - Resim: 1

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı - Resim: 2

Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

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Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı - Resim: 3

M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.

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Suç makinesi firari tuvaletin deliğinde yakalandı - Resim: 4

Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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