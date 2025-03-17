Suç makinesi kadından inanılmaz taktik: 14'üncü çocuğunu doğurdu, serbest kaldı
İstanbul Bayrampaşa'da daireye girerek hırsızlık yapan iki kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerden C.Ç.'nin 14'üncü çocuğuna hamile olduğu ve hamilelik nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı. Doğum yapan C.Ç.'nin serbest kaldığı ortaya çıktı.
Olay, 16 Ocak Perşembe günü Muratpaşa Mahallesi Kosova Caddesi'nde bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireye hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ekipleri toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydı izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği C.Ç. (36) ve B.U.'yu (36) yakalamak için çalışma başlattı.
189 SUÇ KAYDI, 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Polis ekipleri adresi belirlenen C.Ç.'nin evine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan ve hamile olduğu öğrenilen Ç. camdan atladı. Ekipler tarafından yakalanan Ç., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.