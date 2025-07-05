Suç örgütü liderleri Bodrum’da tatilde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Yerlikaya, operasyona destek veren emniyet birimlerine teşekkür ederek operasyon anlarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlara destek veren İsveç ve Norveç Emniyet Birimleri’ne teşekkür ederek, Çalışmada katkıda bulunan İi Emniyet Müdürlüklerine, MASAK çalışanları ve görevli polis ekiplerini tebrik etti.