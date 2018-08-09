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  3. 09 Ağustos 2018 12:55

Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu

Sudan nefret eden ve kola bağımlısı olan kadının girişimcilik hikayesi duyanları şaşırtıyor.

Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu

Günümüzde en az su kadar tüketilen içecekler arasında yer alan ve yiyeceklere eşlik eden kolanın büyük bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan fikrin çıkış noktası olduğunu biliyor musunuz?

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Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu

Son zamanların en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Kara Goldin'in serüveni oldukça ilginç detaylara sahip.

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Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu

Suyu sevmemesi hayatını değiştirdi

Yetişkin bir insanın gün içerisinde tüketmesi gereken su miktarının 2,5 litre olduğunu biliyoruz.

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Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu

Goldin, bu kadar çok su içmeyi sevmiyor ve bunun yerine diyet kola tüketiyordu.

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