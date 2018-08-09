Sudan nefret eden kadın o hamlesiyle zengin oldu
Sudan nefret eden ve kola bağımlısı olan kadının girişimcilik hikayesi duyanları şaşırtıyor.
Günümüzde en az su kadar tüketilen içecekler arasında yer alan ve yiyeceklere eşlik eden kolanın büyük bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan fikrin çıkış noktası olduğunu biliyor musunuz?
Son zamanların en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Kara Goldin'in serüveni oldukça ilginç detaylara sahip.
Suyu sevmemesi hayatını değiştirdi
Yetişkin bir insanın gün içerisinde tüketmesi gereken su miktarının 2,5 litre olduğunu biliyoruz.