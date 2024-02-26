Şükrü Genç seçim koordinasyon merkezi açtı: Biz kaybedilecek bir seçimi kazanacağız

Sarıyer Belediyesi Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada birlikteliğimiz çok önemli. Daha önce birlikte karar aldığımız ve beraber başladığımız yolculuğun merkezinde yine beraber olduk. Yine İstinye'de yola başlamıştık hiç unutmuyorum. O başlayan yolculuk buraya kadar geldi. Hayatım botunca hiç birileri üzerine kurgu yapmadım. Siyaset yapıyorsam kendi anlayışım ve kurum ilkeleri doğrultusunda yaptım. Yanlış yapıldığında sonuna kadar mücadele ettim o yüzden buralara kadar geldim.