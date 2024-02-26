Şükrü Genç seçim koordinasyon merkezi açtı: Biz kaybedilecek bir seçimi kazanacağız
Yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını açıklayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstinye'de ilk seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Kutlama havasında geçen açılışta konuşan Genç, "Biz kaybedilecek bir seçimi kazanacağız" dedi.
Sarıyer'in 15 yıl boyunca başarılı bir şekilde yöneten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yerel seçimlere bağımsız aday olarak katılma kararı almasının ardından ilk seçim koordinasyon merkezini İstinye Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta açtı.
Sarıyerlilerin yoğun katılım gösterdiği açılış, adeta miting havasında geçti. "Sarıyer'in başkanı var" ve "Halkın Başkanı" sloganıyla kürsüye çıkan Şükrü Genç, "Sarıyer’i kaybetme pahasına yapılan bu atamayı; Sarıyerliler, kazanımlarımız ve partimiz için görmezden gelemezdim" dedi.
Sarıyer Belediyesi Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Burada birlikteliğimiz çok önemli. Daha önce birlikte karar aldığımız ve beraber başladığımız yolculuğun merkezinde yine beraber olduk. Yine İstinye'de yola başlamıştık hiç unutmuyorum. O başlayan yolculuk buraya kadar geldi. Hayatım botunca hiç birileri üzerine kurgu yapmadım. Siyaset yapıyorsam kendi anlayışım ve kurum ilkeleri doğrultusunda yaptım. Yanlış yapıldığında sonuna kadar mücadele ettim o yüzden buralara kadar geldim.
AŞILAMAYAN NEYDİ?
Son 15 günde yaşananları gün gün saat saat çeşitli mecralarda anlattım. Benim ve çalışma arkadaşlarımın 15 yıllık emeğine, 16 Sarıyerli aday adayı arkadaşıma yapılan haksızlığı ve bu haksızlıktan doğan büyük yanlışlığı dile getirdim. Endişem var, biz seçimi, Sarıyer’deki kazanımlarımızı kaybediyoruz dedim. Benzer endişeleri gören ve taşıyan bazı aday adayı arkadaşlarımla ortak bildiri yayınladık. Son ana kadar umutla bekledik. Süreler verildi, konuşacağız denildi ama süreç döndü dolaştı “Aşamadık” kelimesinde tıkandı kaldı. Neydi bu aşılamayan? Sayın Genel Başkan kimi, neyi, nasıl ve neden aşamadı? Bu sorular cevapsız kaldı.