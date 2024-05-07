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Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var

Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, cesedin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

Kaynak: İHA
Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var - Resim: 1
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Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var - Resim: 2

Olay, Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu

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Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var - Resim: 3

İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu.

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Sulama kanalında başsız ceset bulundu; 3 gözaltı var - Resim: 4

Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı. 

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