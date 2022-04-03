Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi

YÖRESEL MİMARİDE İKİŞER KATLI EVLER İNŞA EDİLDİ

İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması çalışmaları kapsamında Yansıtıcılar mevkiinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, TOKİ tarafından 3 ayrı bölgede 13 etap halinde yürütülen üst yapı çalışmalarından 3’ü tamamlandı, kalan 10 etapta ise çalışmalar da sona gelindi. Kamu binalarının da yapımının tamamlandığı projede dağların eteklerine kurulan 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler inşa edildi. İlçede yaklaşık 10 bin kişi bu yaz 5 ayda yeni yerleşim yerine taşınacak.