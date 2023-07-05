Sular yükseldi, Batık Şehir kayboldu

Yağışlardan dolayı debinin yükseldiğini belirten Sürek Köyü Muhtarı Ahmet Gönültaş, "Bundan dolayı Batık Şehir'de suyun altında kalarak görülemez hale geldi. İlerleyen süreçlerde havaların ısınmasıyla sular çekilecek ve Batık Şehir yeniden ortaya çıkacaktır. Bu seneki yağışlar çoktu. O yüzden batık şehir su altında kaldı. Buraya gelip dalış yapıyorlar" dedi.