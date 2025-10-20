Sular yükseldi, engelli yaşlı kadın alt geçitte ölümle burun buruna geldi
Hatay’da yağışın etkisiyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalarak boğulmak üzere olan engelli kadını itfaiye kurtardı.
Kaynak: İHA
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.
1 / 5
Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu.
2 / 5
Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt geçidi de suyla doldu. Suyla dolu alt geçitte akülü aracıyla yaşlı kadın mahsur kaldı
3 / 5
. Alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadının imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Yaşlı kadın, boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlarsa kameraya yansıdı.
4 / 5