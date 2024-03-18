Sulara gömülen köyler yeniden ortaya çıktı! İzlemeye doyamadılar
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine yapılan Yusufeli Barajı'nda suyun 30 metre çekilmesiyle daha önce sular altında kalan köyler gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri eski yerleşim alanlarını yakından izlemek için bölgeye eldi.
Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, su altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, 1,5 milyar metreküplük su depolandı.
SU ÇEKİLİDİ KÖY KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI
1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda türbinlerinin dönmeye başlamasıyla enerji üretimi için ıslak testler devam ederken, feyezan tedbiri kapsamında baraj suyunun bir bölümü tahliye edildi.
Su seviyesinin yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte daha önce su altında kalan 7 köyden olan Çevreli ve Çeltikdüzü’ndeki ev, okul ile yollar gün yüzüne çıktı.