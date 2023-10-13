Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi

Süleyman Seba’nın kabrini göstererek, başıboş köpeklerin mezarın üzerine yatıp kazdığını söyleyen mezarlık çalışanı Kadir Aydoğan, “Burası Süleyman Seba’nın mezarı. Burayı bile kazdılar. Çiçek yaptık, temizledik, ertesi gün geldik, yine aynı. Mezarın üzerine gelip yatıyorlar ve eşeleyip kazıyorlar. Burada yüzlerce köpek var. Özellikle akşamları daha da çoğalıp mezarları kazıyorlar. Mezarların içine yattıkları için gelen ziyaretçiler tedirgin oluyor. Bunlara bir çare bulunsun istiyoruz. Bir tane arkadaşın kolunu ısırdı bir köpek, adamın damarları çıktı. Buraya yeni bir cenaze gömülmüş. Üstünü oyuyorlar. Yarın bir gün toprak biraz daha yumuşadığında iyice oyacaklar. İnsanlar mezarın başına dua etmeye geliyor. Dua edemeden çıkıyor. Geçen gün mezar sahibi geldi. Köpek var ben içeri giremiyorum dedi ve geri çıktı. Bu sene kısırlaştırmaya götürdüler. Daha sonra hayvan daha çok doğdu. Belediyeden toplanmasını istiyoruz. Köpeklerin toplatılıp daha güzel bir yerde beslenmesi daha iyi değil mi” ifadelerini kullandı.