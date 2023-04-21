Sultanahmet Camii 5 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere restorasyon çalışmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla avlusunda düzenlenen törende konuştu. Çok farklı bir mekanda olduklarını belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık." dedi.



