Sultanahmet Camii 5 yıl sonra yeniden ibadete açıldı
İstanbul'un tarihi cami Sultanahmet Camii'nin restorasyonu 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak bugün yeniden ibadete açıldı.
Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.
2018 yılı ocak ayında restorasyonuna başlanan Sultanahmet Camii'nde çalışmalarda tamamlandı. 5 yıllık süreçte yalnızca 5 ay ziyarete ve ibadete kapalı olan camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok ayrıntı yenilendi.
Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürlüğü olmak üzere restorasyon çalışmasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla avlusunda düzenlenen törende konuştu. Çok farklı bir mekanda olduklarını belirterek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve bugün de cuma gününe isabet eden Ramazan Bayramı sayesinde iki bayramı bir arada yaşadık." dedi.