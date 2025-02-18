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Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada

İstanbul'un tarihi semti Sultanahmet'te şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yol çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki otelin karşısında bulunan şantiye alanında toprak kayması meydana geldi.

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Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada - Resim: 2

Otel çalışanları bir yandan şerit çekerek önlem almaya çalışırken diğer yandan vatandaşların sokaktan geçememesi için önlem aldı. Bu sırada yol şantiyeye doğru çöktü. 

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Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada - Resim: 3

Bunun üzerine otel görevlisi durumu belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansırken çöken yol ise havadan görüntülendi.

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Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada - Resim: 4
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