Sultanahmet'te toprak kayması sonrası yol çöktü: O anlar kamerada
İstanbul'un tarihi semti Sultanahmet'te şantiye alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yol çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultanahmet Binbirdirek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki otelin karşısında bulunan şantiye alanında toprak kayması meydana geldi.
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Otel çalışanları bir yandan şerit çekerek önlem almaya çalışırken diğer yandan vatandaşların sokaktan geçememesi için önlem aldı. Bu sırada yol şantiyeye doğru çöktü.
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Bunun üzerine otel görevlisi durumu belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökme anı güvenlik kamerasına yansırken çöken yol ise havadan görüntülendi.
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