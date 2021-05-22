Sultangazi ve Bayrampaşa'da kısıtlamaya rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlaması ve mesafe kurallarını hiçe sayarak asker eğlencesi yapıldı.
İstanbul'da Sultangazi'nin farklı mahallelerinde düzenlenen asker uğurlama uğurlamalarında pandemi nedeniyle alınan kararlar hiçe sayıldı.
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Asker uğurlama uğurlaması yapanlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Uğur Mumcu Mahallesi'nde konvoy yapanlar, Orhangazi Caddesi'nde bir süre yolu trafiğe kapatıp araçlarından inerek halay çekti.
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Yine aynı mahallede düzenlenen başka asker uğurlamasında polisle tartışma yaşandı. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
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