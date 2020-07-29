Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Türkiye’nin inanç turizmi açısından en önemli merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açıldı.
Türkiye’nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii’nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Bakan Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.
Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı.
Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
2’inci etap restore çalışmalarının tamamlanmasıyla, yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı’nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Manastırda daha önce kapılı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtıldığı görüldü.