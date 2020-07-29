Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

2’inci etap restore çalışmalarının tamamlanmasıyla, yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı’nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Manastırda daha önce kapılı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtıldığı görüldü.



