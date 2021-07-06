Sümela Manastırı'nda fresklere sızan suya önlem

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Şube Müdürü Nermin Uzunali, manastırda yapılan çalışmaları anlattı. Manastırda ana kayanın altındaki kilise mağaradaki fresklerde, kayalarda oluşan ince çatlaklardan su sızıntısı olduğunu belirten Uzunali, "İklim şartları ve geçmiş yıllarda yapılan restorasyonda kullanılan geçirgen olmayan malzeme nedeniyle su birikti. Orada çok güzel freskler var ama kılcal çatlaklardan dolayı kaya yüzeyleri ve iç mekanlar çok fazla su emmiş, çatlaklardan aşağıya sızan sular fresklere çok fazla zarar vermiş. İklim dolayısıyla çok nemli bir ortama sahip. Çok eski tarihlerde yapılmış olan freskolardaki konservasyon çalışmalarında freskoların duvarla arasındaki bitim noktasında ‘epoksi’ kullanılmış. Geçirgen olmayan bu maddede yağan yağmurdan sızan sular o kısımda kalmış. Ayrıca sıcak ve soğukluk farkından dolayı içeride yoğuşma olmuş. Yoğuşmadan dolayı fresklerin üzerinde damlacık şeklinde birikmiş sular var. O kısımdaki sınırlayıcı maddeler yavaş yavaş sökülüyor. Çok hassas şekilde çalışılması gereken bir durum" dedi.