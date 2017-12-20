Sümela Manastırı'nda tarihi keşif ! Daha önce kimse girmedi...

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ: ZİYARETÇİLERE SÜRPRİZİMİZ OLACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, bugüne kadar Sümela Manastırı’nda girilmemiş noktalara ziyaretçileri sokarak bu alanları da turizme kazandıracaklarını söyledi. Ayvazoğlu, “Zor şartlarda yapılan restorasyon çalışmaları sonrasında burada ziyaretçilerimize bazı sürprizlerimiz olacak. Manastırda daha önce gezemedikleri göremedikleri tüm noktalara girme imkanları bulacaklar ve buraları görebilecekler. Daha önceki restorasyon çalışmalarında yapılan yanlışlara düşmeden günümüz teknolojisi ile daha güzel bir çalışma yapacağız. Fresklerin dökülen ve bozulmuş kısımları ile kalkmış sıvalar, eskiyen yerler elden geçiriliyor. Dışarıdan bakıldığında 5 -6 katlı 72 odalı misafirhane olarak kullanılan yapı da bazı çalışmalar yapılıyor. İçeri girdiğimizde manastırın sağ tarafında bulun eskiden kütüphane olarak kullanılan alanı da restore ediyoruz. Manastırımızı yeni gezecek ziyaretçilerimiz için bir de sürprizimiz var. Biraz daha farklı bir noktada bu güne kadar gün yüzüne çıkmamış bir kısmı görme imkanı bulacaklar. Oda bizim açılış sürprizimiz olsun” dedi.