Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü
İstanbul'da bir sünnet düğününde çocuğun ailesiyle akrabaları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre salonda sünnet düğünü sırasında çocuğun ailesiyle akrabaları arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sokağa taşındı. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada bazı kadınlar kavgayı ayırmak istedi.
Ancak kalabalığın sakinleşmemesi üzerine kadınlar da arada kaldı.
