  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü!

Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü

İstanbul'da bir sünnet düğününde çocuğun ailesiyle akrabaları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kaynak: DHA
Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. 

1 / 10
Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 2

İddiaya göre salonda sünnet düğünü sırasında çocuğun ailesiyle akrabaları arasında tartışma çıktı. 

2 / 10
Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 3

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sokağa taşındı. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada bazı kadınlar kavgayı ayırmak istedi.

3 / 10
Sünnet düğünündeki tartışma sokağa taştı; mahalle savaş alanına döndü - Resim: 4

Ancak kalabalığın sakinleşmemesi üzerine kadınlar da arada kaldı.

4 / 10