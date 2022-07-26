Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı

Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı. Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan M.B. sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran M.'i, babası N.B. ile yakınları güçlükle ikna etti.



