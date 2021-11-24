Süper aşı müjdesi! BioNTech aşısını geride bıraktı
Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen ''Süper aşı'' ile ilgili çalışmanın sonuçları açıklandı. CoVac-1 adlı aşının Pfizer/BioNTech aşısından 3,5 kat etkili olduğu açıklandı.
Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.
UMUTLA BEKLENEN HABER GELDİ
Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısından ilk sonuçlar geldi.
İLK SONUÇLAR OLUMLU
Aynı habere göre, koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.