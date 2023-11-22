Süper yat Fethiye'ye geldi; 5 milyon TL bıraktı

Zaman zaman Ege kıyılarına gelerek sahibini ve misafirlerini gezdiren ve haftalık kirası 750 bin Euro olduğu öğrenilen süper yat ‘Starlust’, Fethiye iskelesine demir attı. Malta’dan gelip, Mısır’a gitmekte olan süper yat ‘Starlust’, 2020 yılında Almanya’da inşa edilirken dışı ve içi özel tasarlandığı belirtildi.