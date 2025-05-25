  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı!

Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı!

Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine polis ekiplerinin girdiği evde, define bulmak için kazılmış 30 metre derinliğinde tünel bulundu.

Kaynak: İHA
Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! - Resim: 1

Olay, Kastamonu'nun Hisarardı Mahallesi İbn-i Neccar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evden çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar mahalle muhtarını arayarak bilgi verdi.

1 / 7
Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! - Resim: 2

Mahalle muhtarı da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kötü kokunun yayıldığı eve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 7
Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! - Resim: 3

Polis ekipleri, evin kapısının açılması için ev sahibi T.D.'ye ulaşmaya çalıştı. Bir süre kapıyı çalan polis ekipleri, kapının açılmasıyla birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.

3 / 7
Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! - Resim: 4

 Yapılan araştırmada evin içerisinden yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünelin açıldığı ve define bulmak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

4 / 7