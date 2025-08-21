  1. Anasayfa
  4. Şüpheli ölümde minik kız çocuğunu bulan babası o günü anlattı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep S.’un acılı babası olay gününü anlattı.

Kaynak: İHA
Mardin’in Derik ilçesinde ailesinin, kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri 12 yaşındaki Zeynep S.'un cansız bedenini babasının otomobilinin içinde otomobilde battaniyeye sarılı halde buldu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep S.’u, iddiaya göre, ailenin düştüğü yerden çıkardığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep S.’un anne ve babasının, engelli 2 çocuğunun tedavileri için o gün Şanlıurfa’daki hastaneye gittikleri, Zeynep S.’un ise hayvanları otlattıktan sonra ahıra bıraktığı ardından dere yatağının kıyısına gittiği öğrenildi.

Yapılan incelemede, Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi’nde toprağa verildi.

