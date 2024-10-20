Şüpheliyi kovalayan polis aracı takla attı: Yaralılar var

Kaza, Silmkent yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, şüphelendikleri A.K ifadesindeki plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü "dur" ihtarına uymayınca polis ekipleri aracı kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan polis otosu takla attı. Kazada polis memurları H.K ve M.U yaralandı.