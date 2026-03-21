Sürekli kusan kedinin midesinden çıkan cisim şaşırttı! 4 yıl sonra fark edildi

YERE BIRAKILAN ŞEYLER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Operasyonu yürüten Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, yerde bırakılan toka, ip gibi küçük nesnelerin kedi sahipleri için dikkat edilmesi gereken şeylerden olduğunu belirterek, “4 yıldır kusmasına sonuç, cevap alınamamıştı. Röntgenlerde hiçbir sıkıntı yoktu, bütün testleri çok iyiydi. Hiçbir problemi yoktu ama 2 günde 1 kusma şikayeti vardı. Çektiğimiz tomografide, çocuğun midesinde 4 yıldan beri kalan buzdolabı yapışkanlarından vantuzlarından olduğunu gördük. Ameliyatsız bir şekilde, endoskopi ile mideden çıkarttık. Şu an kusması tamamen kesildi. Herhangi bir kusmamız yok. Çocuk 4 yıl sonra ilk kez kusmadığı 2 günü arka arkaya yaşadı. Kusmayacak gibi gözüküyor. Burada vantuzun mideye verdiği zararlar var, mide duvarında kalınlaşma gibi onların tedavisini yapacağız. İnşallah Mustafa bundan sonraki hayatına kusmadan devam edecek. Mustafa 5 yaşında, 1 yaşından beri kusuyor. Yavruyken yemiş. Kedi sahipleri için de en önemli kısım bu, yerde toka, ip bu şekilde vantuz bulundurmamaları gerekiyor. Kedi yiyebiliyor. Mustafa şanslı olanlardan, bağırsaklarına inmemiş tıkama yapmamış. Bağırsaklara inip tıkama yaptığında daha ciddi komplikasyonlara, ölüme sebep olabiliyor” dedi. (DHA)