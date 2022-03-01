Suriye değil burası Ukrayna! Rus güçleri bir kasabayı yerle bir etti

Ordudan yapılan açıklamada, “Sumy bölgesinde Okhtirka’da Rusya'nın benzeri görülmemiş terör eylemlerini görüyoruz. Rus birlikleri konutları, anaokullarını vurmaya devam ediyor ve demiryoluna hasar verdiler. Üç gündür insanların cansız bedenleri enkazdan çıkarılıyor. Rusya, sadece doktorların çalıştığı askeri altyapıyı yaralamakla kalmadı, yıkım gerçekleştirdi. Ölü sayısı artmaya devam ediyor” denildi.