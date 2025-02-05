Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed yaptığı açıklamada, "Rejim ilk çöktüğünde 1 dolar, 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7 bin 500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum" şeklinde konuştu.