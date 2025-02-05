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  4. Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim

Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim

Suriye Lirası, rejimin devrilmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim - Resim: 1

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomide de rahat nefes alınmaya başladı.

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Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim - Resim: 2

Döviz alım satımındaki yasağın kalkmasının ardından Dolar ve Türk lirasının kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar sokaklarda para bozuyor.

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Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim - Resim: 3

2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermesiyle ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri dövizleri bozduruyor.

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Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim - Resim: 4

Suriyeli sokak sarrafı Ahmed Muhammed yaptığı açıklamada, "Rejim ilk çöktüğünde 1 dolar, 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7 bin 500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esad rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum" şeklinde konuştu.

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