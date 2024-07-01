Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi
Kayseri'deki Suriye uyruklu bir kişinin küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasının ardından tırmanan gerilim sınır hattında olayların çıkmasına neden oldu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiaları kent genelinde infiale neden oldu. Sokağa inen kalabalık gruplar, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde, iş yerleri ve araçları ateşe verdi. Tırmanan şiddet olaylarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Gece sokağa dökülen mahallelilerin bazı dükkanları ateşe verdiği, bazıları araçları da parçaladığı görüntüler sosyal medyada yoğun olarak paylaşıldı.
'SIĞINMACI' TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istismar edilen çocuğun annesi ve kardeşleri ile beraber devlet koruması altına alındığını duyurdu, davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Taciz iddiasına yönelik soruşturma başlattı, olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi, gözaltındaki şüpheli ise tutuklandı.
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İstismar iddiası ve yaşanan gerginlik sonrası, siyasetçiler arasında 'Suriyeli göçmenler' tartışması yeniden alevlendi.
SINIR HATTI KARIŞTI
Sığınmacılara yönelik şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestoların gerçekleştirildiği iddia edildi.
TÜRK BAYRAKLARI İNDİRİLDİ, ATEŞE VERİLDİ
Göstericiler, ayrıca bölgedeki tüm sokaklardan ve kamu hizmeti binalarından Türk bayraklarının indirilmesini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı kendilerini temsil eden üç yıldızlı bayraklarının asılmasını talep etti.
Gösteriler sırasında karakola ve PTT binalarına saldıran gruplardan kimileri de Türk bayraklarını ateşe verdi. Olaylar sırasında kameralara yansıyan görüntülerde, bazı kişilerin ateş açtığı kaydedildi.
SINIR KAPILARI KAPATILDI
Yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tüm sınır kapılarını 2. bir emre kadar kapattığı belirtildi.
Bunun üzerine TSK ve Emniyet, bölgeye takviye kuvvetler gönderdi. TSK ve Emniyet'e ait araçlar, sınırdan geçerken görüntülendi.