Suriye sınır hattında gerilim: Suriyeliler Türk bayraklarına saldırdı, TSK takviye kuvvet gönderdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismar ettiği iddiaları kent genelinde infiale neden oldu. Sokağa inen kalabalık gruplar, Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde, iş yerleri ve araçları ateşe verdi. Tırmanan şiddet olaylarına ilişkin görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Gece sokağa dökülen mahallelilerin bazı dükkanları ateşe verdiği, bazıları araçları da parçaladığı görüntüler sosyal medyada yoğun olarak paylaşıldı.