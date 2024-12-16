Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor
Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı mültecilerin dönüş yolu haline gelirken Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri, her bir mültecinin güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için düzenli kontroller gerçekleştiriyor.
1 / 11
Ülkesine dönüş yapan Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından güvenli bir yolculukla uzun süredir ayrı oldukları memleketlerine kavuşuyor.
2 / 11
Suriye'deki huzur ortamının sağlanması ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle birlikte, her geçen gün daha fazla Suriyeli mülteci Türkiye'den dönüş yapıyor.
3 / 11
Yıllardır savaşın etkisinden uzak kaldıkları Türkiye'de barınmanın huzurunu yaşayan Suriyeliler, şimdi evlerine dönmenin sevincini yaşıyor.
4 / 11