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Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor

Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor - Resim: 1

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı mültecilerin dönüş yolu haline gelirken Göç İdaresi Başkanlığı ekipleri, her bir mültecinin güvenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak için düzenli kontroller gerçekleştiriyor. 

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Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor - Resim: 2

Ülkesine dönüş yapan Suriyeliler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından güvenli bir yolculukla uzun süredir ayrı oldukları memleketlerine kavuşuyor.

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Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor - Resim: 3

Suriye'deki huzur ortamının sağlanması ve güvenli bölgelerin genişlemesiyle birlikte, her geçen gün daha fazla Suriyeli mülteci Türkiye'den dönüş yapıyor. 

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Suriye sınırında son durum: Geri dönüşler her geçen gün artıyor - Resim: 4

Yıllardır savaşın etkisinden uzak kaldıkları Türkiye'de barınmanın huzurunu yaşayan Suriyeliler, şimdi evlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

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