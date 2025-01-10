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Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından iki aylık maaşları hesaplarına yatan kamu personelleri ATM'ler önünde kuyruk oluşturdu.

Kaynak: İHA
Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler - Resim: 1

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık tarihinde devrilmişti. 

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Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler - Resim: 2

Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı. 

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Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler - Resim: 3

Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.

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Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler - Resim: 4

Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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