Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından iki aylık maaşları hesaplarına yatan kamu personelleri ATM'ler önünde kuyruk oluşturdu.
Kaynak: İHA
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık tarihinde devrilmişti.
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Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.
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Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.
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Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.
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