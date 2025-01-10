Suriye'de bayram havası: ATM'lere akın ettiler

Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.