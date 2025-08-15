Suriye'de çıkan orman yangını Türkiye’ye sıçradı; alevler geceyi gündüze çevirdi
Suriye'nin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı.
Kaynak: İHA
Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Lazkiye şehrinin Kesep bölgesinde ormanlık alanda çıktı.
Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'na yakın bölgede çıkan yangın Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Türkiye'ye sıçradı.
Kent merkezinden de görülebilen alevlere ekipler müdahale ediyor.
Yayladağı ilçesine sevk edilen ekipler, kısa sürede alevlere müdahaleye başladı.
