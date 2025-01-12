Suriye'de dehşetin izleri ortaya çıkıyor: Şam'dan tüyler ürperten görüntüler
Suriye'nin başkenti Şam'da, Esad rejiminin saldırıları sonucu enkaza dönen Tadomon Mahallesi'nde binaların altından insan kemikleri çıkartıldı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El-Midan bölgesinde bulunan Tadamon Mahallesi, Esad rejiminin saldırılarının izlerini taşıyor.
Rejim saldırıları sonucu enkaza dönen ve istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un 2013 yılında 41 sivili gözlerini bağlayarak öldürmesiyle duyulan mahalledeki binaların altından rejim güçleri tarafından öldürülen sivillerin kemikleri çıkarılıyor.
Neredeyse her binanın altından çıkarılan kemikler, Tadomon sakinleri tarafından torbalara konularak DNA eşleşmeleri için korunuyor.
“Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz”
Tadamon Mahallesi'nde her sokakta yerin altından insan cesedi çıktığını söyleyen Enes Sueydani, “Burası Emced Yusuf'un öldürdüğü insanların toplu mezarının bulunduğu alan. Biz daha önce buraya giremiyorduk ve içeride ne olduğunu bilmiyorduk. İnsanları dışarıdan getirip, burada öldüreceklerini söylüyorlardı. Belki de insanların organlarını parayla satıyorlardı, bunu bizde bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi buralarda kaç tane ceset bulundu. Yerin altında en azından Emcad Yusuf'un öldürdüğü 40 kişi vardı. Her sokakta yerin altında cesetleri bulabilirsiniz. Tadoman'da toplam 10 bin insanın cesedini yerin altında bulabiliriz” dedi.