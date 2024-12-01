Suriye'de muhalifler ilerliyor: Esad suskunluğunu bozdu
Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya doğru ilerliyor. Irak sınırlarını tamamen kapattığını duyurdu. Beşşar Esad ise, ''Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz'' açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA
Suriye'de Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.
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Esad rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.
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Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.
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Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.
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