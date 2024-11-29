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Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan rejimi karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik noktalarından Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: AA
Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi - Resim: 1

İdlib'de 2 gündür süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Serakib ilçesinden çekildi. İlçenin kontrolü, rejim karşıtı silahlı gruplara geçti.

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Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi - Resim: 2

Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı.

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Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi - Resim: 3

Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun birleştiği noktada yer alıyor.

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Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi - Resim: 4

Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

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