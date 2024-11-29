Suriye'de muhalifler stratejik bölgeyi ele geçirdi

Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köylerini ele geçiren rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün de Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köylerini kontrol altına aldı.