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Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Kamışlı'da peş peşe patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama - Resim: 1

Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi. 

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Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama - Resim: 2

Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. 

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Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama - Resim: 3
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Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama - Resim: 4
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