Suriye'de PKK/YPG'nin işgalindeki Kamışlı'da peş peşe patlama
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Kamışlı'da peş peşe patlamalar meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.
Suriye'nin Kamışlı kenti ile Kahtaniye beldesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bazı bölgelerde, öğleden sonra art arda patlamalar meydana geldi.
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Patlamaların ardından yükselen dumanlar, Suriye ile sınır komşusu olan Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
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