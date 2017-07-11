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  3. 11 Temmuz 2017 12:35

Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurduğu hava üssüne ait görüntüler ortaya çıktı.

Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi

ABD'nin, terör örgütü YPG ile Rakka operasyonu sürüyor. Dün IŞİD ile mücadele adı altında bölgeye giden askeri sevkiyatlar görüntülenmişti. Bugünse bölgede ABD'ye ait bir askeri hava üssü görüntüleri ortaya çıktı.

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Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, Kobani'nin yakınında ABD bayrağının asılı olduğu askeri hava üssü var.

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Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi

Pentagon'un YPG'ye 184 TIR dolusu silah ve askeri mühimmat gönderdiği dün duyurulmuştu. Halihazırda Rakka tamamen kuşatılmış durumda.

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Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi

Washington, operasyon sona erdiğinde silahların geri alınacağını söylüyor ancak bu gerçekçi değil.

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