Suriye'deki ABD üssü böyle görüntülendi
ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurduğu hava üssüne ait görüntüler ortaya çıktı.
ABD'nin, terör örgütü YPG ile Rakka operasyonu sürüyor. Dün IŞİD ile mücadele adı altında bölgeye giden askeri sevkiyatlar görüntülenmişti. Bugünse bölgede ABD'ye ait bir askeri hava üssü görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyadaki fotoğraflarda, Kobani'nin yakınında ABD bayrağının asılı olduğu askeri hava üssü var.
Pentagon'un YPG'ye 184 TIR dolusu silah ve askeri mühimmat gönderdiği dün duyurulmuştu. Halihazırda Rakka tamamen kuşatılmış durumda.