Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti

Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Y.E. ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi. Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi K.S.'in eşi M.S.'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.