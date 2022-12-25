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  4. Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti

Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti

Konya'da yaşayan Suriyeli bir ailenin evi kan gölüne döndü. Suriyeli cani baba biri 15 diğeri ise 17 yaşındaki 2 kız kardeş

Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti - Resim: 1

Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı 2 kızını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Yusuf E. (54), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kevser S. (17) ile Merve E.'in (15) cenazeleri ise toprağa verildi.

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Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti - Resim: 2

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Y.E., kızları K.S. ve M.E. ile tartıştı. Y.E., çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.

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Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti - Resim: 3

Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti - Resim: 4

Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Y.E. ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi. Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi K.S.'in eşi M.S.'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.

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