Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti
Konya'da yaşayan Suriyeli bir ailenin evi kan gölüne döndü. Suriyeli cani baba biri 15 diğeri ise 17 yaşındaki 2 kız kardeş
Konya'nın Meram ilçesinde tartıştığı 2 kızını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Yusuf E. (54), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kevser S. (17) ile Merve E.'in (15) cenazeleri ise toprağa verildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. 7 çocuk babası Suriye uyruklu Y.E., kızları K.S. ve M.E. ile tartıştı. Y.E., çıkan kavgada 2 kızını öldürüp, polise teslim oldu. Belirtilen adrese giden polis, 2 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.
Otopsinin ardından 2 kardeşin cenazesi, Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kızlarını namus meselesi nedeniyle öldürdüğünü öne süren Y.E. ise ifadesinde; tartışma sırada kendisini kaybettiğini, 2 kızını öldürdüğünü fark edince polise giderek teslim olduğunu söyledi. Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan evli ve 2 çocuk annesi K.S.'in eşi M.S.'in 'cinsel taciz' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi.