Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı
İstanbul Bağcılar’da Suriyeli dükkan sahibi, yolun ortasına sandalye koyarak gelen geçen vatandaşlara küfürler edip tehdit yağdırdı.
Show Haber’in haberine göre Suriyeli esnaf, yolun ortasına sandalye koyup oturdu ve gelen geçen vatandaşlara laf attı.
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Suriyeli şahıs, kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerini ise tehdit etti.
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Vatandaşlardan biri, Suriyeli şahsın sokaktan eşiyle geçen bir adamın ailesine küfür ettiğini söyledi.
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Bir sürücü ise arabayla mahalleden geçmeye çalıştı.
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