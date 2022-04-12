  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı

Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı

İstanbul Bağcılar’da Suriyeli dükkan sahibi, yolun ortasına sandalye koyarak gelen geçen vatandaşlara küfürler edip tehdit yağdırdı.

Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Show Haber’in haberine göre Suriyeli esnaf, yolun ortasına sandalye koyup oturdu ve gelen geçen vatandaşlara laf attı.

1 / 10
Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Suriyeli şahıs, kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerini ise tehdit etti.

2 / 10
Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Vatandaşlardan biri, Suriyeli şahsın sokaktan eşiyle geçen bir adamın ailesine küfür ettiğini söyledi.

3 / 10
Suriyeli esnaf İstanbul'u Şam sandı, polise bile aldırmadı, ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Bir sürücü ise arabayla mahalleden geçmeye çalıştı.

4 / 10