Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 5 Türk organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'e kamyonetle kaçak göçmen taşındığı ihbarını aldı.
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Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan kapalı kasa bir kamyonet, Gökova Kavşağı'nda durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede 4'ü kadın 1'i erkek Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
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Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)
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