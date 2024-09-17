  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı

Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kapalı kasalı kamyonetteki gizli bölmede, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 5 Türk organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı - Resim: 1

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'e kamyonetle kaçak göçmen taşındığı ihbarını aldı. 

1 / 4
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı - Resim: 2

Aydın'dan Muğla'ya giriş yapan kapalı kasa bir kamyonet, Gökova Kavşağı'nda durduruldu. Aracın içerisinde yapılan aramada, gizli bölmede 4'ü kadın 1'i erkek Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. 

2 / 4
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı - Resim: 3

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

3 / 4
Suriyeli kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı - Resim: 4
4 / 4