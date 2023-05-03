Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
Adana'da Suriye uyruklu bir kişi eşi ve kayınvalidesini katledip, kayınpederi ile kayınbiraderini yaraladı.
Adana'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. Eşi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği olayda, kayınpederi ile kayınbıraderi ise ağır yaralandı.
DHA'nın haberine göre Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Ö.D. (38), henüz bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı.
Eve alkollü geldiği öğrenilen Ö.D., tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İ.B.’yı, ardından kayınpederi A.B., kayınvalidesi İ.H. ve kayınbiraderi Y.B.’nın boğazını bıçakla kesti. Ö.D., polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İ.H.’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İ.B., doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan A.B. ve Y.B.'nın tedavileri sürdürülüyor.