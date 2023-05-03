Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İ.H.’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İ.B., doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan A.B. ve Y.B.'nın tedavileri sürdürülüyor.