Suriyeli market sapığının cezası belli oldu
Bursa'da, markette oyuncaklara bakan kız çocuğunu taciz eden Suriye uyruklu sapık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim yapılmadı.
Olay, 4 Aralık 2023’te Yıldırım ilçesinde meydana geldi. A.M. annesi G.M. ile markete gitti. İddiaya göre annesi temizlik malzemelerinin olduğu reyona bakarken, A.M. de oyuncakların olduğu reyona bakıyordu. Çocuk raftaki oyuncağa baktığı sırada, arkasından yaklaşan Suriye uyruklu M.H., A.M.’ye elle sarkıntılık yaptı.
Marketteki güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından, çocuğun yaşadıklarını söylediği annesi polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
BAŞKA ÇOCUKLARA DA İSTİSMARDA BULUNMUŞ
‘Çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 3 ayrı suç kaydı bulunan, poliste ve savcılıkta verdiği ifadesinde “Şeytana uydum” diyen H. tutuklandı. Hakkında Bursa 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan sanık, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, A.M.’nin annesi G.M. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Tutuklu sanık H., mahkemede tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında önceki ifadelerini kabul etmeyip, “Olay günü markete gitmiştim. Çok acelem vardı. Alışveriş yaparken yanlışlıkla elim orada bulunan kıza çarptı. Karakolda avukatım olmadığı için korktum. Farklı ifadede bulundum. Ben bilerek dokunmadım. Cinsel amaçlı hareket etmedim. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.