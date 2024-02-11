Suriyeli market sapığının cezası belli oldu

Olay, 4 Aralık 2023’te Yıldırım ilçesinde meydana geldi. A.M. annesi G.M. ile markete gitti. İddiaya göre annesi temizlik malzemelerinin olduğu reyona bakarken, A.M. de oyuncakların olduğu reyona bakıyordu. Çocuk raftaki oyuncağa baktığı sırada, arkasından yaklaşan Suriye uyruklu M.H., A.M.’ye elle sarkıntılık yaptı.