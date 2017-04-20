Suriyeliler küçük çocuğa işkence etti
Şanlıurfa'da inşaat işçisi olan 3 Suriyeli'nin 9 yaşındaki çocuğa işkence ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Şanlıurfa’da inşaat çalışan Suriyeli 3 işçinin, 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Olay, merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 3 hafta önce kendi arazisine tek katlı ev yaptıran 6 çocuk babası çiftçi Halil Y., inşaatındaki sıva yapmaları için Suriyeli 3 işçiyle anlaştı. Bu sırada babasının hastalığı yüzünden Şanlıurfa merkeze giden Halil Y., evde kalan 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu Mustafa Y., inşaatta gitti. Burada çalışan Suriyeli 3 işçi, iddiaya göre önce küçük çocuğa Arapça bağırıp hakarette bulundu. Ardından çocuğu kucağına alan işçiler, birbirlerine atarak eğlenmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla bunu kaydetmeye başladı.
Korkan Mustafa Y.'nin ağlamasına aldırmayan Suriyeli işçiler bu kez ona kazma kürekte vurmaya başladı. Küçük çocuk Suriyeli işçilerin işkencesinden bir fırsatını bulup kaçarak kurtuldu.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Suriyeli işçiler, işkence olayının kaydedildiği cep telefonunu şarj etmek için, işkence yaptıkları Mustafa’nın ağabeyi Abdullah’a verdi. Abdullah Y., şarj etmek için aldığı Suriyelilerin cep telefonundaki oyunları kopyalamak isterken kardeşinin görüntüsünü gördü. Hemen kardeşinin işkenceye uğradığı görüntüleri kopyalayıp Suriyelilerin telefondan silip durumu ailesine anlattı. Görüntüleri izleyen aile dehşette düşmesi üzerine Suriyeli işçilerle tartıştı. Bu sırada işçiler mahalleyi terk ederek izlerini kaybettirdi.