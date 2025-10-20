Suriyeliler dönüşe geçti; konutta beklenenin tam tersi oldu

Kira fiyatlarında beklenen düşüşün olmadığını belirten Abdullah Kılıç ise "Suriyelilerin ülkelerine gitmesiyle vatandaş da ev kiraların düşmesi beklentisi oluştu ama bu beklenti karşılanmadı. Gittikçe daha çok artmaya başladı. Gaziantep bir metropol olduğu için her geçen gün bizim çevre illerden buraya göç oluyor. Bu nedenden dolayı konut sorunu var. Konut sorunundan dolayı her geçen gün kira artışı oluyor. Bir düşüş yok. Her ne kadar Suriyeliler gitmiş olsa da sonuçta göç geldiğinden dolayı kiralar bir türlü düşmüyor. Kira fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi tam tersine yükselmeler oldu. İnsanlar, artık müstakil evleri istemiyor. Yeni evli çiftler doğalgazlı eve geçmek istiyor. Yaşlı insanlar da doğalgazlı eve geçmek istiyor. Müstakil evler boş olmasına rağmen fiyatlarda herhangi bir düşüş olmadı. Aksine dairelerde daha da yükselme oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2+1 evler 12 bin TL civarı iken bu sene 14-15 bin TL civarı oldu. 3+1 evler geçen sene 15 bin TL civarı iken şu an 18-19 bin TL oldu" diye konuştu.