Suriyeliler evine dönüyor !

Suriyeli vatandaşları büyük bir misafirperverlikle ağırladıktan sonra bugünde memleketlerine uğurladıklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “15’inci kafileyi bugün gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde 100 kişilik bir kafile ve yıl sonuna kadar da 5 bin 500, 6 bin Suriyeliyi özgür vatanlarına ulaştırmış olacağız. Burada önemli bir huşu var; 2019 yılında bunun en az 6-7 katı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 bin kişilik Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü kafilede Halep bölgesine giden insanlar, Suriye’de partnerlerimiz bizim Kızılay ve AFAD, gönderdiğimiz misafirleri orada karşılıyorlar. Gidenler orada bir meydana Esenyurt Meydanı demişler, böyle de bir sempatileri var” dedi.