Suriyeliler evine dönüyor !
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmeye başladı.
Yıllar önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşlardan 97’si yeniden memleketlerinin yolunu tuttu. Aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu grup Esenyurt’tan otobüslerle Suriye'ye uğurlandı. Son kafileyle birlikte Suriye’ye giden vatandaşların sayısının 3 bin 500 civarı olduğunu söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Önümüzdeki hafta 100 kişilik bir kafile daha göndereceğiz. Önümüzdeki aylarda ise 6 bin Suriyeliyi ülkelerine uğurlayacağız" dedi. 2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli vatandaş Türkiye’ye sığınmıştı. Bölgede gerçekleştirilen başarılı harekatların ardından birçok Suriyeli ülkelerinde terör gruplarından temizlenen bölgelere dönmeye başladı.
Esenyurt’ta yaşayan 42’si çocuk 97 Suriyeli de ülkelerine ulaşmak üzere yola çıkarıldı. Esenyurt Üniversitesi önünde toplanan Suriyeli vatandaşlar kendileri için hazırlanan üzerilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mülteci bir çocuğu kucağına aldığı fotoğrafın bulunduğu iki otobüse bindi.
Otobüsleri ve yiyecek ihtiyaçlarını Esenyurt Belediyesi’nin karşıladığı Suriyeli vatandaşlar uğurlanırken Başkan Ali Murat Alatepe de çocuklara oyuncaklar hediye etti. Alatepe, Türkiye'nin misafirperverliğine dikkat çekerken dünyanın hiç bir noktasında savaşların, dramların yaşanmaması gerektiğini söyledi.Sonrasında ise otobüsler Suriye'ye ulaşmak üzere yola çıkarıldı.
Suriyeli vatandaşları büyük bir misafirperverlikle ağırladıktan sonra bugünde memleketlerine uğurladıklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “15’inci kafileyi bugün gönderiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde 100 kişilik bir kafile ve yıl sonuna kadar da 5 bin 500, 6 bin Suriyeliyi özgür vatanlarına ulaştırmış olacağız. Burada önemli bir huşu var; 2019 yılında bunun en az 6-7 katı olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 100 bin kişilik Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Bugünkü kafilede Halep bölgesine giden insanlar, Suriye’de partnerlerimiz bizim Kızılay ve AFAD, gönderdiğimiz misafirleri orada karşılıyorlar. Gidenler orada bir meydana Esenyurt Meydanı demişler, böyle de bir sempatileri var” dedi.