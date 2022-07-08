Suriyelilerden büyük provokasyon! Ortalık bir anda karıştı!
Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyelilerin bu görüntülerine tepki yağdı. Savaş var diyerek ülkelerinden kaçan Suriyeliler, Şanlıurfa'da ellerinde Suriye bayrakları altlarında lüks otomobillerle konvoy yapmak isteyince ortalık karıştı.
Türkiye’de son dönemde artan göçmen karşıtlığı çeşitli olaylarda kendini göstermeye devam ediyor.
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Bu kez Şanlıurfa’da lüks araçlarla Suriye bayrağı açarak konvoy yapmak isteyen Suriyelilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi.
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Polis ve bekçiler halka biber gazıyla müdahalede bulundu.
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Buna rağmen vatandaşların öfkesi dinmezken, Suriyeli göçmenler araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
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