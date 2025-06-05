Suriyelilerin dönüşleri bayramda da devam ediyor

14 yıldır İstanbul'da yaşayan Hüseyin Salih, henüz 9 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "14 senedir Türkiye'deyim, hiç Suriye'ye dönmedim. Çok güzel duygular yaşıyorum. Türkiye'de çok güzel hatıralarım oldu, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Arkadaşları bırakmak benim için çok zor oldu, bunu kelimelerle ifade edemem. Kötü hatıralarım da oldu, iyi hatıralarım da. Türkiye gerçekten çok güzel ve başarılı bir ülke. Suriye de yavaş yavaş düzeliyor. Tüm mültecilerin bir gün dönmesini isterim çünkü herkese görev düşüyor. El birliğiyle daha iyi günlere ulaşacağız inşallah" dedi.