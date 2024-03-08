Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti!
Adana'da polis, operasyon düzenlediği evde tavana asılı kum torbasının içinde 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi, Suriyeli 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.
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Ekipler, Suriye uyruklu İ.C.E.E. ile M.M.M.’nin oturduğu eve operasyon düzenledi. Adreste arama yapan ekipler, holde tavana asılı duran boks torbasından şüphelendi.
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Torbayı açan polis, paketlenmiş halde 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirdi.
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