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  3. 15 Kasım 2018 22:56

Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Bursa'da Suriyeli iki kişinin üzerinde özel yaptırılan kemer görünümlü bıçak yakalandı.

Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Bursa'da Suriye uyruklu 2 kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.

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Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Bursa'da Suriye uyruklu 2 kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.

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Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti.

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Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Cep telefonlarını ve paraları alan 3 şahıs, daha sonra kaçarak evden uzaklaşırken ev sahibi H.S. olayla ilgili emniyete ihbarda bulundu.

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