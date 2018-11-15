Suriyelilerin üzerinde yakalandı !

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti.