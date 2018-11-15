Suriyelilerin üzerinde yakalandı !
Bursa'da Suriyeli iki kişinin üzerinde özel yaptırılan kemer görünümlü bıçak yakalandı.
Bursa'da Suriye uyruklu 2 kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.
Bursa'da Suriye uyruklu 2 kişi, kemer şeklinde özel yaptırılan ve kolaylıkla bele takılan bir bıçakla Suriye uyruklu 3 vatandaşı gasp etti. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen gasp ekipleri 2 şahsı kullandıkları özel yapım kemer görünümlü bıçakla birlikte yakaladı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Suriye uyruklu 3 kişi H.S. isimli bir başka Suriye vatandaşının evine girdi. Evde bulunan H.S. ve misafirleri G.Ş. ile U.Ş'e ait cep telefonu ve paraları alan şahıslar aynı zamanda yanlarındaki bıçakla 3 kişiyi tehdit etti.