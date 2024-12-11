Suriyelilerin yaşadığı mahallede dükkanlar boş kaldı

“İşler geçen seneye oranla yüzde 90 azaldı”

Sığınmacıların Samsun’da azalması ile orantılı olarak işlerinin de yüzde 90 oranında azaldığına değinen tercüman bürosu çalışanı Metin Atasoy ise “Yabancıların azalmasında hükümet politikasının etkisi var. İkamet ve oturum izinleri almak zorlaştırıldı. Samsun zaten Iraklıların çok olduğu bir yerdi. Onların da çoğu geri döndü. Yabancılara ait dükkanlar büyük ölçüde kapandı. Bizim işlerimizde de azalma oldu. Yabancılar bizlere tercüme, resmi işlemler, noter, araç, gayrimenkul alım-satım gibi işlemler için geliyordu. Şu anda işlerimiz geçen seneye oranla yüzde 90 oranında düştü” diye konuştu.



