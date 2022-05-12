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  4. Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - Resim: 1

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. 

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - Resim: 2

Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak.

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - Resim: 3

Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek. (DHA)

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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak - Resim: 4
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